Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que roubou apresentador e chef de cozinha

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, nesta sexta-feira (11), uma operação contra uma quadrilha envolvida em roubos de pelo menos 16 veículos de luxo. Entre as vítimas, está um chef de cozinha que também é apresentador de TV. O objetivo da ação foi cumprir mandados de prisão contra os integrantes do grupo em Anchieta, na Zona Norte, e nos municípios de Duque de Caxias e Queimados, na Baixada. Duas pessoas foram presas, uma delas alvo da ação de hoje.

De acordo com as investigações, a quadrilha agia principalmente na Grande Tijuca e em Jacarepaguá, e utilizava galpões em Queimados para “cortar” e clonar os veículos roubados. Para subtrair automóveis blindados, os criminosos simulavam a colisão de uma motocicleta com o retrovisor direito do carro seguida da fuga da cena do “acidente”. Quando a vítima saía do veículo para ver o dano ao retrovisor, uma segunda motocicleta com dois ocupantes armados de pistolas rendiam as vítimas com extrema violência e consumavam o roubo.

No decorrer da investigação, os membros do grupo foram identificados. Eles foram indiciados por organização criminosa, pluralidade de roubos em concurso de agentes e emprego de arma de fogo e receptação qualificada.

No caso do apresentador, o crime foi praticado no bairro do Maracanã. Os três envolvidos na ação criminosa foram identificados. Um foi capturado nesta sexta e outro já estava preso. Diligências seguem para localizar o terceiro.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 540 presos, além de veículos e cargas recuperados, avaliados em cerca de R$ 38 milhões. As ações incluem ainda o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores.