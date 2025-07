Maricá recupera dois veículos em menos de 6 horas com apoio de câmeras do Ciosp

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), 64 veículos foram recuperados apenas no primeiro semestre deste ano - Foto: Divulgação

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), 64 veículos foram recuperados apenas no primeiro semestre deste ano - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue com ações integradas que mostram eficiência na política de segurança pública da cidade. Nesta quinta-feira (10/07), dois veículos suspeitos foram recuperados com o apoio das câmeras do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp), em um intervalo de menos de seis horas. Em ambas as ocorrências, os veículos e seus ocupantes foram encaminhados para 82ª (DP) para os procedimentos legais.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), 64 veículos foram recuperados apenas no primeiro semestre deste ano. Este, inclusive, é o maior número registrado nos últimos cinco anos. O resultado é fruto da integração entre as forças de segurança municipais e estaduais, especialmente com 190 integrado da Polícia Militar e do sistema de monitoramento da cidade, que opera de forma ininterrupta.

Recuperação de veículos

O primeiro caso ocorreu por volta das 22h desta quinta-feira (10/07), quando uma motocicleta, de cor vermelha, foi detectada pelas câmeras do Ciosp. O veículo constava no sistema de alertas como suspeito de clonagem, com origem no município de Arraial do Cabo. Assim que o alerta foi emitido, os agentes do Ciosp iniciaram o monitoramento e compartilharam as informações em tempo real com militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da 6ª Companhia da Polícia Militar, que abordaram o veículo no bairro de Itaipuaçu.

Leia também:

➣Prefeitura e UFF firmam acordo para Niterói sediar a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 2026

➣ Ex-goleiro Helton vira réu em Portugal por violência doméstica

Poucas horas depois, por volta das 0h30, um novo alerta foi registrado. Desta vez, um carro passou pelo sistema de leitura na região do Calaboca, em Inoã, que constatou que o veículo tinha histórico de envolvimento em furtos na cidade. A equipe do Ciosp acionou novamente a equipe da Polícia Militar mais próxima do local, que fez a interceptação.

A estratégia de segurança de Maricá é pautada na combinação de tecnologia avançada e políticas sociais. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) opera com câmeras com reconhecimento facial e de caracteres, que auxiliam as ações da Guarda Municipal e Polícia Militar. O número de câmeras deve chegar a 7 mil, ampliando ainda mais o monitoramento e a capacidade de resposta das forças de segurança. Em 2025, mais de 350 encaminhamentos à delegacia foram realizados graças a essa integração.