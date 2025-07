Thais Carla mostra resultados da cirurgia bariátrica e desabafa sobre excesso de pele na barriga

A influencer Thais Carla compartilhou com seus seguidores detalhes sobre sua recuperação após a cirurgia bariátrica realizada em abril deste ano. Nesta sexta-feira (11), ela publicou um vídeo mostrando as transformações em seu corpo, especialmente na região abdominal, onde enfrenta um excesso de pele que tem dificultado seus treinos.

Thais revelou que já perdeu mais de 52 quilos desde o procedimento, e a rápida perda de peso resultou em flacidez em algumas partes do corpo. “A parte da barriga está muito mole. Estou parecendo um sorvete. Quero que ela fique bem presa aqui [na calça], porque durante os exercícios ela balança muito”, contou a influencer.

Para contornar o desconforto e continuar praticando atividades físicas com mais segurança, Thais passou a utilizar uma cinta modeladora feita sob medida. Ela foi orientada a escolher um modelo com maior sustentação na região do abdômen e das costas, garantindo mais firmeza durante os movimentos.

A influencer segue determinada em sua jornada de recuperação e adaptação à nova silhueta, mostrando aos seguidores como tem lidado com os desafios após a cirurgia de redução de estômago. A sinceridade de Thais ao compartilhar sua experiência realça a importância do acompanhamento adequado e das adaptações no processo de emagrecimento pós-bariátrica.