Homem é preso por receber peças de fuzil e carregadores pelos correios no Rio

Peças de fuzil e carregadores são apreendidos durante ação da PF e da Receita Federal em unidade do correio na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Peças de fuzil e carregadores são apreendidos durante ação da PF e da Receita Federal em unidade do correio na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante ao retirar uma encomenda que continha peças de fuzil e carregadores em uma unidade dos Correios, no Rio. O armamento foi encomendado de forma ilegal vindo de Miami, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu na última quinta-feira (10), em uma ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal, no bairro da Taquara, na Zona Oeste.

O homem foi preso no momento que tentava retirar a encomenda. O armamento estava desmontado em caixas que foram enviadas ao Brasil. De acordo com a PF, a importação de material bélico é controlado, dependendo de uma autorização do Exército Brasileiro.

Segundo a polícia, a Receita encaminhou a informação sobre a chegada de cinco remessas internacionais vindo de Miami, dando início a uma investigação em conjunto. Todo o material foi apreendido e levado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, no Centro.

Leia também:

Polícia Civil faz operação para prender ladrões de carros de luxo no Rio



Maricá recupera dois veículos em menos de 6 horas com apoio de câmeras do Ciosp



Foram encontrados dois carregadores de alta capacidade; 10 carregadores de AK-47; 10 carregadores de fuzil calibre 7.62; sete carregadores de fuzil calibre 5.56; duas coronhas; duas empunhaduras; dois upper receivers; duas molas recuperadoras; um ferrolho; entre outros.

De acordo com as informações, essas armas seriam usadas pelo crime organizado que atua na Guardênia Azul, também na Zona Oeste do Rio.

"O elemento foi preso numa unidade postal após o recebimento de cinco encomendas contendo carregadores de fuzil, de pistola, de grande capacidade inclusive, do tipo "lata de goiabada" e comuns, além de acessórios e peças para fuzis. Todo esse material seria entregue ao crime organizado da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. As investigações prosseguem com o escopo de identificar mais elementos envolvidos nesse tráfico internacional de armas e munições", afirmou o delegado responsável pelo caso, Hylton Coelho.