Polícia Civil faz operação para prender ladrões de carros de luxo no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou, nesta sexta-feira (11), uma operação para prender ladrões de carros de luxo e blindados. A quadrilha é investigada por pelo menos 16 roubos.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente saíram para cumprir seis mandados de prisão no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a investigação, a quadrilha atacava motoristas na Grande Tijuca e na Grande Jacarepaguá. Eles costumavam simular um leve acidente, batendo com uma moto no retrovisor do carro e fugiam na sequência.

Quando o motorista saía do carro para ver o estrago da batida, uma outra moto se aproximava com dois homens armados, que rendiam a vítima com violência e levavam o veículo.

De acordo com a polícia, após o roubo, os automóveis eram levados até a Covanca, na Praça Seca, onde as placas eram trocadas e depois encaminhados até um galpão em Queimados, na Baixada Fluminense, para a retirada de peças.

Até o início da tarde uma pessoa havia sido presa. O detido foi identificado como Diogo Telles da Silva, conhecido como Fubu. Outro alvo de mandado de prisão, Wesckey Gomes Miranda já estava encarcerado.