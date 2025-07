Ex-goleiro Helton vira réu em Portugal por violência doméstica

Helton, ex-goleiro do Vasco e da Seleção, é acusado de violência doméstica - Foto: Reprodução/Instagram

Helton, ex-goleiro do Vasco e da Seleção, é acusado de violência doméstica - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-goleiro Helton Arruda, de 47 anos, é acusado do crime de violência doméstica, em Portugal. Nascido em São Gonçalo, ele foi revelado pelo Vasco no início dos anos 2000.

Helton estará nos tribunais portugueses após o Ministério Público local oferecer uma denúncia contra ele. As informações são do jornal 'Público', de Portugal.

As acusações foram feitas por uma mulher que teria mantido uma relação extraconjugal com o ex-goleiro por mais de dez anos. A legislação portuguesa diz que Helton pode pegar até três anos de prisão em caso de condenação por "maus-tratos simples".

Se o Departamento de Investigação e Ação Penal (Diap), no Porto, entender o crime como de ofensa grave à integridade física da vítima, a pena pode variar de dois a oito anos de detenção.

Carreira

Helton começou sua carreira no futebol pelo Vasco da Gama, virando titular do clube no começo de 2000. Em 2002, o goleiro foi para o União de Leiria, de Portugal. Em seguida, seguiu para o Porto, onde se tornou ídolo, disputando 334 jogos pelo clube por mais de 10 anos.

Pela Seleção Brasileira, Helton esteve nas Olimpíadas de 2000, onde o Brasil fracassou e não conseguiu medalha. Após isso, ele ficou seis anos afastado e retornou em 2006. Ele entrou em campo quatro vezes e foi reserva no elenco campeão da Copa América de 2007.