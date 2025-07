Prefeitura e UFF firmam acordo para Niterói sediar a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 2026

Niterói se prepara para ser a capital da ciência e da tecnologia em 2026. No mês de julho, o município vai sediar a 78ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o mais importante evento científico do país. Nesta quinta-feira (10), o prefeito Rodrigo Neves, o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, e a conselheira da SBPC Ligia Bahia assinaram um acordo de cooperação para a realização do congresso na cidade.

O encontro da SBPC é considerado o maior evento científico da América Latina. A expectativa é reunir em Niterói mais de 30 mil visitantes, incluindo pesquisadores, professores, estudantes e convidados do Brasil e do exterior.

“Niterói é uma cidade comprometida com a inovação, a ciência, a educação e a sustentabilidade. Receber a reunião anual da SBPC, pela primeira vez na história, só reforça esse compromisso e é mais um exemplo da nossa parceria de sucesso com a UFF em diversas áreas”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.

O reitor da UFF, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, reforçou a importância da aliança entre a instituição e a Prefeitura.

“Não tem como fazer um evento desse porte apenas com a universidade. É preciso envolver o município. Não falo apenas em termos de investimento, porque movimenta mesmo a cidade. É uma oportunidade para Niterói mostrar ao Brasil o que é, a gente se sente deixando um legado para a história local”, afirmou o reitor da UFF.

Ligia Bahia, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante do conselho da SBPC, ficou muito satisfeita com a escolha de Niterói para sediar o evento no próximo ano.

“Certamente será a melhor reunião que a SBPC já teve desde a sua fundação, em 1948. Nós, da diretoria, estamos dando todo o apoio, desde o início”, observou ela.

Na edição deste ano da reunião da SBPC, que será realizada entre os dias 13 e 19 de julho, no Recife, uma comitiva de Niterói vai participar do congresso para trocar experiências com a organização do evento. A cidade também terá dois estandes, em parceria com a UFF, para mostrar o que tem a oferecer.