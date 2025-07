Disque Denúncia pede informações sobre 'Diaba Loira' acusada de tráfico que teria mudado de facção no RJ

O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (10), um cartaz para auxiliar nas investigações do Setor de Inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina e Forças de Segurança do Rio de Janeiro, a fim de obter informações que levem à localização e prisão da criminosa, Eweline Passos Rodrigues, mais conhecida pelo vulgo de Diaba Loira, de 28 anos. A acusada também é conhecida por ostentar armamento pesado nas redes sociais, como fuzis e pistolas, além de compartilhar frases provocativas, como: “Não me entrego viva, só saio no caixão.”

Apesar da fama, a acusada, natural de Santa Catarina (SC), não tem muito tempo no crime. Ela começou a se envolver com o mundo do crime após sofrer do ex-companheiro uma tentativa de feminicídio, em 2022. Na ocasião, ela teve o pulmão perfurado e precisou passar por cirurgia. Após se recuperar dos ferimentos, e vindo para o Rio de Janeiro, se aliou à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que comanda o tráfico de drogas na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, e ganhou os holofotes por publicar fotos com fuzis e ao ser flagrada transportando sete quilos de cocaína em 2023, mas voltou a ser comentada em junho deste ano, quando foi vista atirando em policiais militares durante uma operação na região.

Segundo informações, ela rompeu com o Comando Vermelho (CV) e declarou aliança ao Terceiro Comando Puro (TCP), se tornando alvo de ameaças no submundo do tráfico do Rio de Janeiro. Eweline confirmou a troca de facção por meio de publicações em seu perfil nas redes sociais, onde passou a compartilhar conteúdo ligado à 'Tropa do Coelhão', liderado pelo traficante William Yvens Silva, grupo ligado ao TCP no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, cujo chefe do tráfico é um dos criminosos mais procurado do Rio, Wallace Brito Trindade, o Lacoste. Ela também apagou postagens com referências à antiga facção. Cabe ressaltar, que existem informações que ela teria fugido para Bahia, porém, não há confirmações sobre essa fuga para aquele estado.

Leia também:

União Brasileira de Trovadores de SG comemora 17 anos com sarau especial

Botafogo recebe proposta do Al-Rayyan por Gregore, que deve deixar o clube

Contra ele constam pelo menos três mandados de prisão em aberto, sendo dois expedidos por Tribunais de Justiça de Santa Catarina, por envolvimento com o tráfico e por organização criminosa, sendo um pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Tubarão e outro pela Vara Única da Comarca de Armazém, Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, Pena restante: 5 anos e 10 meses, em regime fechado e violação de medidas judiciais, por ter rompido com o monitoramento eletrônico.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de Diaba Loira, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido