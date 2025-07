Botafogo recebe proposta do Al-Rayyan por Gregore, que deve deixar o clube

O volante Gregore, do Botafogo, se tornou alvo do Al-Rayyan, do Catar, clube do ex-treinador do Glorioso, Artur Jorge. A equipe catari apresentou uma oferta pelo camisa 26 nas últimas horas.

A negociação está em estágio avançado e a tendência é que Gregore não atue mais pelo Botafogo. O interesse já acontecia desde janeiro, quando uma proposta foi recusada por John Textor, dono da SAF alvinegra.

Gregore é um pedido direto de Artur Jorge, que deseja contar com o atleta para a próxima temporada: "Eu já manifestei a minha vontade. Nós queremos sempre os melhores jogadores conosco, e enquanto técnicos, vamos recolhendo aquilo que é (positivo) por onde passámos. E o Botafogo foi um clube que me deixou muitos jogadores."

"Digo isto honestamente. Muitos jogadores que eu gostaria de ter comigo. Mas estamos falando da impossibilidade de levar alguns jogadores para o mercado onde eu hoje estou. As próprias condicionantes do mercado limitam o número de estrangeiros", completou o comandante português.

O contrato de Gregore foi renovado em abril com uma cláusula de venda obrigatória caso o Botafogo receba propostas do exterior acima de US$ 8 milhões no meio de 2025 (R$ 46,8 milhões) e US$ 6 milhões (R$ 35,1 milhões) ao fim desta temporada.

Desta vez, os valores apresentados foram maiores do que os do começo do ano. O salário que Gregore vai receber é bem maior do que os atuais vencimentos dele no Brasil, e o Alvinegro não pretende igualar a pedida.

Gregore foi contratado pelo Botafogo no começo do ano passado. Ele disputou 82 jogos, três gols e duas assistências pelo clube.