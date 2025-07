União Brasileira de Trovadores de SG comemora 17 anos com sarau especial

A poesia vai tomar conta de São Gonçalo na próxima sexta-feira, dia 18 de julho. A União Brasileira de Trovadores Seção São Gonçalo (UBT-SG) celebra 17 anos de história com um sarau especial no auditório do Colégio Auxiliadora, no bairro do Rocha.

O evento, marcado para as 18h, promete reunir trovadores, poetas e músicos em uma noite de arte e confraternização. Como já é tradição na entidade, o público também poderá participar com declamações e trovas. Basta avisar à organização para entrar na programação.

A comemoração contará ainda com sorteios de livros e um coquetel para brindar quase duas décadas de resistência poética e promoção da cultura na cidade. Ao longo desses anos, a UBT-SG se consolidou como um importante ponto de encontro para amantes da palavra, incentivando novos talentos e mantendo viva a arte da trova em tempos digitais.

Para os organizadores, mais do que uma data comemorativa, os 17 anos representam uma trajetória construída com afeto, versos e muitos encontros. “É uma alegria ver que, mesmo em um mundo tão acelerado, ainda conseguimos reunir pessoas em torno da palavra e da emoção”, afirma um dos membros da entidade.

A entrada é gratuita, e o convite se estende a todos que desejarem compartilhar dessa celebração literária. “Sua presença é poesia para nós”, reforça o convite da UBT-SG.

O evento acontece no próxima dia 18, no auditório do Colégio Auxiliadora, localizado na Rua Dr. Castro Farias, 74 Rocha, São Gonçalo, às 18h. Para mais informações, entre em contato com o número (21) 99473-6353.