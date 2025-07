Foragido é capturado no Complexo do Viradouro, em Niterói

Homem foi preso com ajuda de informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Homem foi preso com ajuda de informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), através de monitoramento e informações passadas pela Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta terça-feira (08), na Rua Doutor Maria Viana, no Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Andrey da Conceição Soares, de 28 anos.

Durante operação de retiradas de barricadas, o traficante empreendeu fuga assim que viu a guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT), porém, após cerco tático, ele foi encontrado, de posse dos seguintes materiais entorpecentes: 158 invólucros de maconha (80 g); 103 pinos de cocaína (51 g); 49 papelotes de Pac (pequeno embrulho ou pacote geralmente contendo drogas ilícitas para venda ou consumo individual); 10 pedras de crack (70 g) e 01 rádio transmissor.

Material apreendido com o homem | Foto: Divulgação

Diante dos fatos, o preso e material apreendido, foram levados à 77ª DP (Icaraí), onde foi constatado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Recaptura, Motivo: Fuga, pelo crime de Tráfico de Drogas, após ter direito às saídas temporárias para Visitação Periódica ao Lar (VPL), nos termos do dispositivo da Lei Penal, e não retornar a sua unidade prisional, onde fora condenado a uma pena de 17 anos, Pena Cumprida Até Data Atual: 5 anos e quatro meses, Pena Remanescente: 11a anos e 9 meses, a serem cumpridos, em regime semiaberto. Cabe ressaltar, que ele ainda foi autuado pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas.

Depois dos trâmites legais, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já esteve preso entre os anos de 2016 a 2019, também pelo crime de tráfico de drogas, e onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

