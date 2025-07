São Gonçalo multa empresas que prestam serviço de internet sem autorização

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, vinculada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, multou duas empresas de telecomunicações cujos funcionários estavam cortando cabos de internet e fazendo novas instalações no bairro do Alcântara, após incêndio nos cabos, ocorrido no último final de semana. A ação aconteceu nesta manhã de terça-feira (8).

Os agentes da Posturas foram à Rua João Manoel Gonçalves, com equipes da Guarda Municipal e da Operação Segurança Presente após receber denúncias. No local, encontraram funcionários das duas empresas realizando o serviço e obstruindo a via pública. Além disso, a Posturas identificou que as empresas não tinham alvará para atuar no município. Os cabos não estavam na distância regulamentada, que é de 3 a 4 centímetros de distância um do outro, com as devidas identificações.

"O que acontece é que, muitas vezes, são empresas não autorizadas explorando o serviço de internet em todo município, sem respeitar as legislações em vigor, atrapalhando o serviço das empresas legalizadas, causando transtornos aos munícipes e desordem pública," explicou Diego Manhães, subsecretário de Fiscalização de Posturas.

Ambas as empresas foram intimadas a encerrarem as atividades imediatamente e multadas, cada uma, em 180 UFISGS, o que equivale a mais de R$ 8 mil.