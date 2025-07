Trio é preso por tráfico e porte ilegal de arma na comunidade do Xerecão

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite desta terça-feira (8) na comunidade do Xerecão, em Vista Alegre, São Gonçalo. A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7° BPM (São Gonçalo), durante patrulhamento nas proximidades do Complexo do Brejal.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam operação com foco na repressão ao roubo de veículos e cargas, além de coibir o tráfico e a obstrução de vias por criminosos ligados ao tráfico de drogas, quando durante buscas pela Rua Itamaraty com Rua Itabaiana, os agentes flagraram três suspeitos vendendo drogas. Após cerco tático, os acusados foram detidos sem oferecer resistência.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola semiautomática-calibre 380, um carregador do mesmo calibre, dois rádios transmissores e material entorpecente. Os presos foram identificados "Artilheiro do Salgueiro", de 20 anos e MG, de 18 anos. Um menor, de 17 anos, também foi apreendido na ação.

Os acusados foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde permaneceram presos.