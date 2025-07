Polícia Civil apreende uniformes de concessionárias à venda na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, neste domingo (06/07), dezenas de uniformes de concessionárias prestadoras de serviço. O material foi encontrado em uma feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, eles chegaram até ao local depois de denúncias e as peças comercializadas comercializadas abertamente em uma banca da feira. Os policiais identificaram uniformes completos, incluindo calças, camisas e coletes, todos com logotipos de empresas públicas e privadas ligadas à prestação de serviços.

O material foi apreendido e será analisado para identificação de origem e eventual responsabilização dos envolvidos. Duas pessoas foram autuadas em flagrante por receptação qualificada. A investigação seguirá para apurar se há participação de funcionários no extravio de fardamentos.