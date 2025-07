Jovem é preso pelo Segurança Presente após usar carro do pai para "furtar" em Niterói

Um jovem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (7), por envolvimento em um furto a uma empresa de serviços náuticos de Niterói. Policiais do Programa Segurança Presente localizaram o endereço do proprietário do veículo e descobriram toda a ação, onde o acusado usou o carro do próprio pai para cometer o crime. Ele realizou a confissão na delegacia.

Segundo os agentes, eles receberam as informações sobre o veículo utilizado na ação criminosa, realizada na madrugada de segunda-feira (7), e horas depois obtiveram o endereço do proprietário.

Leia também:

Suspeito é preso e mais de oitocentos pinos de drogas são apreendidos em São Gonçalo

Câmeras de reconhecimento facial da Prefeitura de Maricá possibilitam duas prisões no mesmo dia



Ao ser abordado, o pai do suspeito afirmou aos policiais que o carro não estava em uso. No entanto, os agentes notaram que o motor ainda estava quente e analisaram as câmeras de segurança do condomínio, que registraram a saída do automóvel por volta das 4h.

Enquanto isso, uma outra câmera, localizada na sede da empresa furtada, gravou o mesmo carro parando na garagem 20 minutos depois. O pai reconheceu o próprio filho nas imagens.

O jovem foi localizado e levado à delegacia, onde confessou o crime.

Ele entregou uma parte dos produtos furtados, avaliados em cerca de R$ 10 mil, e vai responder por furto qualificado, com agravantes por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A polícia segue investigando o caso para identificar os demais envolvidos no crime.