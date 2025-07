Suspeito é preso e mais de oitocentos pinos de drogas são apreendidos em São Gonçalo

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta segunda-feira (07), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Guarani, em São Gonçalo. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na ação.

Segundo informações da PM, a equipe se dirigiu a localidade conhecida como 'Predinhos' após receber denúncias que apontavam a livre venda de drogas na região.

Ao chegar no endereço, os policiais observaram três homens suspeitos e tentou fazer uma abordagem. No entanto, ao perceveram a aproximação da viatura, o trio fugiu para o interior dos prédios. Após buscas no loca, os PM's conseguiram localizar a droga e o acusado na guarita.

Mais de 800 pinos de cocaína e 300 tabletes de maconha foram retirados das ruas | Foto: Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 300 tabletes de maconha, 850 pinos de cocaína e um rádio de comunicação. O acusado de 33 anos e o material foram levados para a 74ªDP (Alcântara).