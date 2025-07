Câmeras de reconhecimento facial da Prefeitura de Maricá possibilitam duas prisões no mesmo dia

O sistema de câmeras de reconhecimento facial da Prefeitura de Maricá, operado pelo Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp), atuou nas prisões de dois foragidos do sistema judiciário apenas nessa segunda-feira (07/07). Contra os homens pendiam mandados de prisão em aberto por roubo, inadimplemento de pensão alimentícia e feminicídio.

As prisões, realizadas por agentes da Guarda Municipal de Maricá e da Polícia Militar, foram possíveis graças ao sistema do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), por meio do programa "190 Integrado", que tem sido uma ferramenta crucial no apoio às forças de segurança que atuam na cidade.

Em ambos os casos, a informação partiu do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp), uma central de monitoramento de alta tecnologia que reúne dados de mais de 3.000 câmeras — CFTV, OCR, Reconhecimento Facial e Monitoramento – que estão espalhadas pelos quatro distritos da cidade.

À tarde, agentes da 6° Companhia do 12° Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelo Ciosp após a informação de que um homem com mandado de prisão por roubo estava circulando no Centro da cidade. Os policiais foram até a Rua Ribeiro de Almeida, principal corredor financeiro da cidade, e abordaram o homem.

Já pela manhã, Guardas Municipais foram acionados após o sistema de reconhecimento facial emitir um alerta para um possível foragido da justiça nos arredores do Terminal de Integração Rodoviária José Ferreira da Silva, em Itaipuaçu. Durante a abordagem, constatou-se que, contra o homem, pendia dois mandados de prisão em aberto – por débito de pensão alimentícia e por feminicídio.

Ambos os homens detidos foram conduzidos à 82ª DP (Maricá), onde foram apresentados. Posteriormente, os agentes da Guarda Municipal encaminharam-nos à Central de Flagrantes, 76ª DP (Niterói), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

A estratégia de segurança do município é pautada na combinação de tecnologia avançada e políticas sociais. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) já opera com mais de 770 câmeras com reconhecimento facial e de caracteres, que auxiliam as ações da Guarda Municipal e Polícia Militar. O número de câmeras deve chegar a 7 mil, ampliando ainda mais o monitoramento e a capacidade de resposta das forças de segurança. Em 2025, mais de 350 encaminhamentos à delegacia foram realizados graças a essa integração.