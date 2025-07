Trufas, filé mignon e azeite: homem é preso por furto em supermercado de Niterói

Homem foi detido pela PM no estacionamento do mercado em Niterói com mochila cheia de alimentos - Foto: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (07), acusado de furtar diversos produtos em um supermercado, localizado na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói. A ação foi registrada pela equipe do 12º BPM (Niterói)), após chamado recebido pelo telefone 190.

Segundo informações da PM, o suspeito, de 30 anos, foi abordado ainda no estacionamento do supermercado, após ser flagrado por um fiscal de salão com uma mochila contendo mercadorias subtraídas das prateleiras sem pagamento.

Entre os itens furtados estavam trufas de chocolate suíço, uma peça de filé mignon, uma de contrafilé bovino, um pernil suíno temperado sem osso, duas unidades de peito de peru defumado, duas garrafas de azeite, um pacote de queijo prato, um pacote de queijo mussarela, uma peça de queijo Minas, um pacote de salame, um saco de carne de patinho bovino moído e um pacote de peito de frango cozido. Produtos totalizavam R$ 348,71.

O acusado foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por furto e permaneceu preso. O homem já possuía quatro anotações criminais anteriores, sendo três por violência doméstica e uma por tráfico de drogas.