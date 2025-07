PM apreende grande quantidade de drogas no Cantagalo, em Niterói

Agentes do 12ºBPM de Niterói realizaram, na noite desta segunda-feira (7), uma ação na Comunidade do Monan Pequeno, bairro Cantagalo, em Niterói, com o objetivo de coibir a prática de tráfico de drogas.

Chegando ao local, os policiais visualizaram homens em atitude suspeita, que ao notarem a presença da equipe, fugiram, abandonando grande quantidade de material entorpecente [6.000 pedras de crack; 2.065 invólucros de maconha; 645 pinos de cocaína e 111 frascos de black lança], e um radiotransmissor no interior de uma residência abandonada.

Diante dos fatos, a equipe recolheu o material ilícito e o encaminhou à 79ª DP (Jurujuba) para o devido registro da ocorrência e apresentação dos entorpecentes apreendidos.

