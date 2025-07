Polícia Civil prende sete milicianos com fuzil e pistolas na Zona Oeste do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam sete milicianos e apreenderam um fuzil e três pistolas, em uma ação de combate ao crime organizado na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Na ação desta segunda-feira (7), além do armamento, os agentes apreenderam dois carros blindados usados pelos criminosos.

De acordo com as investigações, o grupo paramilitar vem extorquindo moradores e comerciantes locais, que são obrigados a pagar taxas por serviços como luz, internet e gás. A partir dessas informações, agentes da Draco começaram a monitorar a movimentação dos criminosos na localidade, que ostentavam armamento à luz do dia.

Ao perceberem a aproximação dos policiais civis, os milicianos atiraram contra a equipe. Após breve confronto, o grupo foi preso. Além das armas, foram apreendidas grande quantidade de munições, celulares e um rádio transmissor.

As investigações prosseguem para identificar e prender todos os membros da organização criminosa.