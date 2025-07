Operação coíbe evento clandestino de motos com sorteio e combustível grátis em Niterói

Uma ação integrada das forças de segurança e fiscalização do município de Niterói foi realizada na noite desta segunda-feira (7), após informações da P2 do 12º BPM indicarem uma possível aglomeração de motociclistas na região do Largo da Batalha, com indícios da realização de um "rolezinho".

Segundo os agentes, o evento tratava-se de um sorteio de motocicletas com abastecimento gratuito, promovido por um influenciador digital. Com a chegada das equipes da PM, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) de Niterói, da Guarda Municipal (GM) e de reboques da NitTrans, vários motociclistas deixaram o local de forma repentina.

Foi realizado um cerco no local e diversas abordagens foram feitas. Ao todo, cinco motocicletas foram removidas com o apoio da SEOP. A aglomeração foi completamente desfeita sem registros de confrontos.

Ainda segundo os policiais, no momento da chegada das autoridades ao local, o influenciador responsável pela mobilização nas redes sociais não se encontrava presente.