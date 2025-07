Padrasto é preso por ameaçar expor fotos nua da enteada de 13 anos, na Baixada

Um homem foi preso por policiais da 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (7), acusado de ameaçar expor fotos íntimas da própria enteada, de 13 anos de idade, caso ela não quisesse se relacionar com ele. Com o suspeito, foi encontrado um armazenamento de pornografia infantil.

Segundo as investigações da 62ªDP, o padrasto conseguiu as imagens da adolescente, após provocar uma obra no banheiro da casa da família e fazer com que todos usassem a área de serviço, de maneira improvisada, para tomar banho, onde ele instalou a câmera.

Após conseguir as imagens, o homem criou uma conta falsa numa rede social e passou a ameaçar a adolescente, afirmando que postaria as imagens na internet. Ele teria inclusive, afirmado que mandaria o conteúdo para parentes da menina.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Imbariê. As imagens encontradas com ele, também foram apreendidas pela polícia.