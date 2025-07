Policia Militar retira barricadas em comunidade do Mutondo, em São Gonçalo

A Policia Militar realizou uma operação para a retirada de barricadas em vias da comunidade da Chumbada, que fica no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (7).

Para a realização da ação foi necessário a presença do Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO), a Equipe de Demolição do 7°BPM e 4°CPA, além do blindado.

Leia também:

ProUni: divulgado o resultado da primeira chamada do segundo semestre



Polícia Civil apreende uniformes de concessionárias à venda na Baixada Fluminense



As vias obstruídas foram a rua Leoberto Leal, Alzira Duque Estrada, José Marques de Almeida, Nair e rua Orestes Barbosa. Ao todo foi feita a retirada de 8 toneladas de material.





Gabriel Gomes

Autor: Gabriel Gomes | Descrição:





Gabriel Gomes

Autor: Gabriel Gomes | Descrição:





Gabriel Gomes