Botafogo acerta a contratação do técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti

Davide Ancelotti ao lado do pai no Real Madrid - Foto: Matthew Ashton - AMA

Davide Ancelotti ao lado do pai no Real Madrid - Foto: Matthew Ashton - AMA

O Botafogo já tem um novo treinador e o nome escolhido foi Davide Ancelotti, filho da técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti. O italiano de 35 anos fara no Alvinegro seu primeiro trabalho autoral, fora de função de auxiliar técnico.

As partes chegaram a um acordo e o profissional é esperado no Rio de Janeiro nesta semana para começar o trabalho. Davide passou a trabalhar com o pai em 2012 e foi auxiliar de Carlo em passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton.

O novo treinador estava de férias com a família na Itália e não deve estar a beira do campo na próxima partida do Botafogo contra o Vasco, em Brasília. Com isso, Cláudio Caçapa, auxiliar técnico fixo da equipe, irá comandar o time.

Leia também:

ProUni: divulgado o resultado da primeira chamada do segundo semestre



Polícia Civil apreende uniformes de concessionárias à venda na Baixada Fluminense



O Botafogo estava sem treinador desde a demissão de Renato Paiva, após a eliminação da equipe para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, John Textor não gostou da atuação do time e afirmou que procurava um técnico que fizesse o chamado "Botafogo Way", que seria um jogo mais propositivo e ofensivo. Textor inclusive, foi quem em pessoa, comandou a procura por um novo treinador.