Morre Gilia Barcellos, dona do ICBEU de São Gonçalo, aos 82 anos

Morreu nesta segunda-feira (7), Gilia Moreira Franco Barcellos, gonçalense, pedagoga, orientadora educacional e diretora do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos e do Instituto de Ciências Humanas Anísia Teixeira, em São Gonçalo.

Gilia deu aula na Universidade de Vassouras, além de ter trabalhado durante anos no Colégio São Gonçalo. Protetora de animais ferrenha, também ficava à frente da Associação "Bem Me Quer", um coletivo de protetoras que luta por políticas públicas e bem-estar animal em São Gonçalo.

Vindo de uma família muito humilde, Gilia sempre estudou muito. Com apenas cinco anos de idade perdeu os pais e foi adotada e criada por uma tia, por parte de mãe. Na vida adulta, casou-se com Helter Barcellos, professor fundador do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU) de São Gonçalo e primeiro diretor da Faculdade de Formação de Professores (FFP) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), falecido em 2021.



Ela deixa duas filhas, Virgínia e Sílvia, além de dois netos, Benjamim e Thomas.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens.

"Gilia Moreira Franco Barcellos encantou-se. Partiu como quem compreende o tempo das coisas e se despede com a leveza de quem muito amou, viveu e ensinou.

Professora, mãe, avó — Gilia deixa um legado de afeto, sabedoria e generosidade, sementes que florescerão eternamente em todos os que cruzaram seu caminho. Um legado que permanecerá vivo nas gerações que hão de vir", escreveu a filha, Virgínia.

"Muito triste com a partida da nossa querida e eterna diretora Gilia Moreira Franco Barcellos. Que o seu caminho seja de muita luz e muita paz!", postou a professora Silvia Savalla.

O velório de Gilia Barcellos ocorreu nesta segunda-feira (7), no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.