Tecnologia de reconhecimento facial da PM prende mais de 40 criminosos em um mês

Desenvolvido há pouco mais de um mês pela área de tecnologia da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o sistema portátil de reconhecimento facial já possibilitou a prisão de 44 criminosos com mandado de prisão em aberto e a localização de quatro pessoas desaparecidas.

Lançado experimentalmente em câmeras de monitoramento urbano no réveillon 2023/2024 em Copacabana, o software de reconhecimento facial foi implantado recentemente nos celulares de todos os policiais militares do estado, através do aplicativo Portal PMERJ.

Dessa forma, as prisões com auxílio do software nos celulares podem ser efetuadas em todo o território estadual. Das 44 prisões realizadas por meio do novo sistema, oito foram efetuadas por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), unidade que lidera o ranking no primeiro levantamento.

"O número de prisões efetuadas pelo novo sistema é animador. Os nossos policiais militares têm na palma da mão mais uma eficiente ferramenta tecnológica para retirar criminosos foragidos de circulação", afirma o secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

A primeira prisão ocorreu no dia 27 de maio em Campos dos Goytacazes, onde os policiais do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) localizaram um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico na localidade de Poço Gordo, na RJ-216.

A mais recente prisão foi efetuada no último dia 02 de julho por policiais militares do 14º BPM (Bangu), na Rua Lavínia, em Realengo, ao abordarem um homem na garupa de uma motocicleta portando uma réplica de pistola. O acusado constava como foragido do sistema penal.

O sistema de reconhecimento facial implantado nas câmeras de monitoramento urbano possibilitou a prisão de 544 criminosos em um ano e meio, entre janeiro de 2024 a junho de 2025. Com a adoção do sistema portátil, são ao todo 588 prisões efetuadas com auxílio do software de reconhecimento facial.