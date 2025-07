Botafogo avança por Davide Ancelotti como técnico

O Botafogo avançou nas negociações para ter um novo técnico. O nome da vez é o de Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano, de 35 anos, atualmente é auxiliar de seu pai.

A diretoria do Alvinegro procurou a CBF para seguir com as tratativas, após as primeiras consultas. Ele é o alvo principal de John Textor, dono da SAF do clube, para substituir Renato Paiva, demitido após a eliminação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes.

As partes estão otimistas, e caso o desfecho seja positivo, o Botafogo será a primeira experiência de Davide como técnico principal de uma equipe. Ele não tem contrato fixo com a CBF, mas apenas por convocação, assim como outros colaboradores da comissão de Carlo Ancelotti.

Davide já ensaiava um início da carreira como treinador. Por esse motivo, ele não se juntou ao Brasil imediatamente. Ele se apresentou em junho, após negociações com o Rangers, da Escócia, não se concretizarem.

O italiano começou a carreira acompanhando Carlo Ancelotti em 2012, no Paris Saint-Germain, ainda como preparador físico, cargo que repetiu no Real Madrid. Ele se tornou auxiliar técnico em 2016, quando chegaram ao Bayern de Munique. Davide seguiu como auxiliar técnico do pai no Napoli, no Everton e no Real Madrid.

Em caso de acerto, Davide será o sétimo técnico da era SAF do Botafogo, que teve início com a venda do futebol no fim de 2021. A média é de um treinador a cada seis meses, e o português Luís Castro foi o único a superar um ano no cargo até aqui.