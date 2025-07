Padre Omar Raposo sofre acidente na Venezuela e fratura oito costelas

O reitor do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar Raposo, sofreu um acidente enquanto viajava pela Venezuela. Omar fraturou oito costelas e precisou ser internado, mas seu quadro de saúde é considerado estável.

O padre estava filmando um documentário sobre a primeira missa da América Latina neste sábado (5) e visitou o monumento do Cristo Redentor de La Chapa, para fortalecer vínculos com o Santuário do Rio.

Enquanto voltava das filmagens, durante a noite, padre Omar e a equipe sofreram um acidente com a van que os transportava.

Além do monumento do Cristo Redentor de La Chapa, Omar também esteve presente na Igreja de El Coro, situada em Falcón, onde foi celebrada a primeira missa da América Latina, depois da colonização espanhola, em 1527.

As filmagens para o documentário começaram em abril, em uma parceria entre o padre Omar e a Arquidiocese de Coro, tida como a primeira sede episcopal da América Latina. Para essa missão, há também a peregrinação com a cruz da primeira missa no Brasil.

O reitor do Santuário do Rio possui parcerias com monumentos e instituições religiosas espalhadas pelo mundo, para que haja um intercâmbio cultural, reforçando o turismo religioso.