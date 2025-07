Rodrigo Bacellar anuncia base do Segurança Presente e dá início a obras de pavimentação em Búzios

O governador em exercício do Estado, Rodrigo Bacellar, acompanhou uma série de ações e lançou novas obras do governo estadual no município de Búzios, na Região dos Lagos, neste sábado (05). Acompanhado do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e de outras autoridades, o governador em exercício assinou a ordem de serviço de início das obras da Estrada da Fazendinha.

O trecho a ser pavimentado pela Secretaria Estadual de Cidades compreende a Estrada Álvaro Elídio e a Rua Dracena. A obra, uma antiga reivindicação da população local, prevê serviços de pavimentação, drenagem e sinalização viária em um total de 11,37 quilômetros de extensão. Os investimentos ultrapassam R$ 25 milhões.

"Essa é mais uma obra do programa Governo Presente nas Cidades, que nasceu da sensibilidade do governador Cláudio Castro e do nosso presidente da Assembleia, hoje governador em exercício, Rodrigo Bacellar. E esse programa dá uma oportunidade aos municípios de apresentarem projetos para receber os investimentos do Governo do Estado na sua cidade", disse o secretário Douglas Ruas.

Bacellar também lançou a pedra fundamental para a construção de uma base do Segurança Presente na cidade e deu início às obras de pavimentação da Estrada da Fazendinha, além de participar do Expresso do Consumidor, projeto que leva serviços essenciais para a população.

O governador em exercício lançou a pedra fundamental do Segurança Presente no Centro de Búzios. A ação marca o início do programa na cidade, reforçando a segurança pública com patrulhamento ostensivo, integração entre as forças policiais e apoio social. A base do Segurança Presente garantirá policiamento contínuo nas áreas com maior fluxo de moradores e turistas.

Rodrigo também participou do lançamento da pedra fundamental da base do programa Segurança Presente, em Búzios | Foto: Rogério Santana

"Era uma demanda antiga para a cidade. O Segurança Presente é uma grande marca do Estado; vai trazer resultados positivos e significativos. O Estado tem realizado entregas robustas, e a cidade de Búzios, assim como toda a Região dos Lagos, pode esperar novos lançamentos, propostas e programas para contemplar a população", declarou o governador em exercício.

Atualmente, o Segurança Presente conta com 50 bases em todo o estado. O programa dobrou de tamanho desde 2021, ampliando a presença policial e a proximidade com a população. Já foram registradas 77.955 ocorrências, com 16.258 suspeitos presos — destes, 10.179 com mandado de prisão em aberto. Foram apreendidas 1.457 armas, sendo 794 armas brancas, 240 simulacros e 423 armas de fogo.

Bacellar abre nova edição do Expresso do Consumidor

O primeiro compromisso de Rodrigo Bacellar na cidade aconteceu às 10h, na praça do INEFI, na Rasa, com a abertura de mais uma edição do Expresso do Consumidor, que leva serviços essenciais à população. O projeto, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor em parceria com o Procon-RJ, ofereceu orientação jurídica gratuita, atendimento técnico e recebeu reclamações e denúncias por meio de uma unidade móvel adaptada.

Rodrigo Bacellar inaugura Expresso do Consumidor em Armação dos Búzios | Foto: Rafael Campos

O evento contou ainda com os serviços do Poupa Tempo, incluindo a emissão de segunda via do título de eleitor, CPF, carteira do idoso e ID Jovem, além da solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, divórcio e ônus reais, entre outros documentos.

"Esta visita a Búzios, com a entrega de serviços, o lançamento de obras e da pedra fundamental do Segurança Presente, demonstra que o Governo do Estado tem honrado o compromisso de olhar e estar presente em todas as regiões fluminenses", afirmou Rodrigo Bacellar.