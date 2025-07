Casal é preso após menina de 2 anos morrer com sinais de maus-tratos

Um casal foi detido, na noite de sexta-feira (4), por agentes da 22ª DP, suspeitos de maltratar uma criança de 2 anos. A menina morreu após dar entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte do Rio, com sinais de engasgo.

Exames preliminares identificaram múltiplas lesões pelo corpo da criança, que levanta suspeitas de maus-tratos. A Polícia Civil, que a vítima apresentava hematomas em diferentes partes do corpo, compatíveis com agressões ocorridas em diferentes períodos.

A mãe e o padrasto foram detidos em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 19h, na Rua Paul Miller, número 665, no bairro da Penha. De acordo com o registro policial, a equipe médica acionou as autoridades depois de perceber que a justificativa dada pelos responsáveis, de que a criança teria se engasgado, não condizia com o seu estado.

O corpo da menina foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo preliminar apontou sinais de machucados antigos e recentes, o que indica a possibilidade de violência contínua.

A 22ª DP segue investigando o caso. A equipe apura se houve omissão por parte da mãe e se o padrasto tem histórico de agressões anteriores.