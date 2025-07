Homem é detido após furtar picanha de supermercado em Niterói

Policiais militares do 12º BPM prenderam um homem em flagrante, nessa sexta-feira (4), após furtar peças de carne em supermercado de Niterói. O caso aconteceu no Supermarket, localizado na Rua Reverendo Armando Ferreina, no bairro Atalaia.

Segundo funcionários do estabelecimento, o acusado, que estava acompanhado de um outro indivíduo não identificado, entrou no mercado com uma postura suspeita.

Ao tentar sair do local, o alarme disparou. O segurança do mercado foi em direção ao homem, que imediatamente começou a fugir. Os funcionários iniciaram uma perseguição, e conseguiram alcançar o suspeito em uma rua próxima. Foram encontradas com ele 4 peças de picanha.





Os agentes encaminharam o homem à 79ª DP, e logo em seguida à 76ª DP, onde foi autuado pelo crime de furto e permanece detido.