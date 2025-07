Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Maranata, morre aos 93 anos

O pastor Gedelti Gueiros, fundador e presidente da Igreja Maranata, morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado (5). Ele estava internado em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, há quatro dias após sofrer um infarto. A nota de falecimento foi publicada pelo instagram na conta da Igreja Maranata.

O estado do Espírito Santo decretou luto oficial durante três dias. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto de três dias na cidade.

Em 1968, o pastor fundou a igreja que hoje tem mais de 5 mil templos pelo Brasil e funciona em cerca de 100 países.

Nascido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Gedelti foi com a família para Vila Velha ainda criança. Formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e foi professor universitário.

Segundo o gerente de Comunicação da ICM, pastor Josias Junior, o velório acontecerá neste sábado, às 16h, e será aberto ao público no Maanaim de Carapina, na Serra, Grande Vitória. O sepultamento será no domingo, 6, às 13h, no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.