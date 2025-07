Solar do Jambeiro recebe 11 autoras no 'Sarau & Autógrafos' neste sábado (5)

Uma tarde cheia de poesia, afeto e encontros com grandes autoras em um dos lugares mais encantadores de Niterói. Essa é a proposta do evento Sarau & Autógrafos, promovido pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), a Prefeitura de Niterói, com a Niterói Livros e o Solar do Jambeiro.

O evento tem início às 15h, com lançamento de livros de 11 autoras, contação de histórias e sarau às 16h, com encerramento previsto às 18h,

Estarão presentes as escritoras Alessandra Oliveira, Anabelle Loivos, Bete Pereira, Thainara Tome, Carla Pepe, Cyntia Fonseca, Fabiana Leite, Flávia Joss, Suellen Carvalho, Suzane Veiga e Tania Vidal.

O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá, Niterói.