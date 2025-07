Transformação à vista: 13 mil moradores de Maricá terão água tratada regularizada nas torneiras pela primeira vez

Cerca de 100 agentes de saneamento do programa Vem Com a Gente (VCG), da concessionária, atuam no assentamento das tubulações e na instalação de hidrômetros - Foto: Divulgação

O passado de dificuldades com o abastecimento de água tratada está prestes a mudar para 13 mil moradores de Maricá. A Águas do Rio, uma empresa Aegea, está implantando mais de 30 quilômetros de rede de distribuição nos bairros Morada das Águias e Recanto de Itaipuaçu, locais que nunca contaram com abastecimento de água para suprir as necessidades básicas. A conclusão das obras está prevista para o início de setembro e, quem vive nessas localidades, passará a contar com esse recurso pela primeira vez.

A expectativa dos moradores para vivenciar essa transformação é alta. Entre os futuros contemplados está o vigilante aposentado José Joaquim Filho, residente no bairro Recanto de Itaipuaçu há nove anos. Durante esse tempo, o paraibano de Mamanguape usou poço e comprou galões de água para beber e evitar riscos à saúde. “Nunca tivemos água encanada. A água do poço é contaminada, não dá para beber. Hoje vejo o trabalho de vocês sendo feito e estou com a esperança da chegada da água na minha casa”, disse, otimista.

Cerca de 100 agentes de saneamento do programa Vem Com a Gente (VCG), da concessionária, atuam no assentamento das tubulações e na instalação de hidrômetros que vão levar água até as torneiras das residências e transformar o dia a dia de seu José e outros habitantes da região, que ganharão com a melhoria da qualidade de vida.

“Queremos mudar a realidade dessas pessoas. Nosso objetivo é impactar de forma positiva a vida de todos. A distribuição de água é um serviço essencial que a população merece. Água de qualidade significa bem-estar para as famílias e menor custo para a saúde pública”, explica o diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas.

A primeira parte dos trabalhos foi iniciada no bairro Morada das Águias, na avenida das Esmeraldas. Além desta, outras ruas como Deoclédio Machado e Capitão Mello também vão receber 13 quilômetros de nova rede de distribuição de água, que vai beneficiar aproximadamente quatro mil pessoas. Já as tubulações no bairro Recanto de Itaipuaçu terão 19 quilômetros de extensão e vão levar água para mais nove mil pessoas.

Mais investimentos estão por vir

Ainda estão previstas, para este ano, outras obras contemplando o bairro Santa Paula e a comunidade Risca-Faca. Essas obras preveem a instalação de outros 25 quilômetros de rede.

Entre os investimentos realizados pela concessionária neste primeiro semestre, em Maricá, destacam-se a implantação de 11 quilômetros de rede no bairro Jardim Atlântico Central, que levou água para cerca de cinco mil pessoas; as melhorias estruturais na Estação de Tratamento de Água, em Ponta Negra; e a implantação de válvulas controladoras de pressão que distribuem água de forma inteligente, priorizando as áreas de maior demanda, sem prejudicar outras localidades.

Somente em Maricá, já foram instalados mais de 200 quilômetros de rede e 50 mil pessoas beneficiadas. Em 2024, os destaques foram a ampliação da rede de distribuição em Cordeirinho, Balneário Bambuí e Itaocaia Valley, além de interligações com tubulações existentes nos bairros Centro e Flamengo.