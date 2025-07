Cavalos soltos são atropelados e mortos em Maricá

Dois cavalos morreram ao serem atingidos por um carro na RJ-106, na altura do bairro São José do Imbassaí, em Maricá, nesta sexta-feira (4). O acidente aconteceu por volta das 7h. De acordo com testemunhas, os animais estavam soltos na via pública quando foram atropelados. O Código Civil prevê que os responsáveis pelos cavalos podem responder legalmente.

O motorista que não conseguiu frear a tempo sofreu somente ferimentos leves. Por causa dos animais caídos, somente uma faixa estava disponível para a circulação de veículos. Outros cavalos soltos, incluindo filhotes, estavam no local, mas não foram atingidos.

Segundo a legislação brasileira, é considerado crime ambiental deixar cavalos soltos em via pública. Os responsáveis podem ser multados, presos ou perder a guarda do animal.

O proprietário ou responsável pode ser responsabilizado pelos danos que ele causar, com exceção de caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Quando animais de grande porte, como cavalos, estão soltos nas ruas e se envolvem em acidentes, seus tutores podem responder nas esferas civil e criminal.