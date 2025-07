Festa de São Pedro agita Itaipu no final de semana

A 102ª Festa de São Pedro de Itaipu começa hoje, às 18h, e vai até domingo (6). Com barracas de comidas típicas, shows de forró, pagode e sertanejo, brincadeiras e parque de diversões, o evento conta com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). As festividades acontecem na Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/n, Itaipu. O evento é gratuito.

A programação inclui a apresentação do cantor sertanejo João Gabriel, Grupo Pelasamba, Família Diniz, Quadrilha Balão Dourado, entre outras atrações. Para o evento, o ponto final do terminal de Itaipu foi alterado para embarque e desembarque, temporariamente, para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres, no horário das 18h às 3h.

Estacionamento com horário ampliado – durante as celebrações da 102ª Festa de São Pedro, o horário de funcionamento do estacionamento público sob gestão da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) na Praia de Itaipu vai funcionar, excepcionalmente, de 8h até 3h.

Serviço: 102º Festa de São Pedro de Itaipu

Data: 4, 5 e 6 de julho de 2025

Horário: 18h na sexta e sábado (4 e 5) e 17h no domingo (6)

Local: Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/n, Itaipu.

Valor: Evento gratuito

Programação: Sexta (04/07) - A partir das 18h - Cantora Anna Lima, Grupo Calmae, Deejay Bruninho e Cantor João Gabriel

Sábado – (05/07) - A partir das 18h - Di Brain Junior, Cantora Sher, Deejay Bruninho e Pelasamba

Domingo – (06/07) - A partir das 17h - Deddy Almeida, Clássicos Show, Deejay Bruninho, Família Diniz e apresentação da Quadrilha Balão Dourado