Itaboraí lança campanha de arrecadação de agasalhos para ajudar famílias no inverno

Para doar, basta levar peças de roupas de frio, em bom estado, a um dos pontos de coleta localizados em todas as unidades do CRAS - Foto: Divulgação

Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, iniciou a campanha de arrecadação de agasalhos, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa convida a população a participar e aquecer vidas, promovendo a solidariedade entre os moradores.

Para doar, basta levar peças de roupas de frio, em bom estado, a um dos pontos de coleta localizados em todas as unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município: Aldeia da Prata, Visconde, Jardim Imperial, Apolo, Venda das Pedras, Itambi, Reta, Cabuçu e Ampliação.

A campanha reforça a importância de ações solidárias e destaca que, juntos, é possível tornar o inverno mais leve para quem precisa.

