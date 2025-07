Ação integrada resulta na prisão de assaltante no Centro de Niterói; vídeo!

Uma ação integrada entre as forças de segurança e o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói resultou, na manhã desta quinta-feira (3), na prisão de um homem suspeito de roubar uma estudante na Região Oceânica da cidade. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (2), na Rua Adalgisa Monteiro, em Itaipu.

O sistema de cercamento eletrônico identificou o veículo utilizado no crime, um Gol prata, e imediatamente os guardas municipais acionaram as forças de segurança e agentes da 81ª DP (Itaipu), o 12º BPM, a Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) e o Segurança Presente iniciaram as buscas. A abordagem do carro foi feita no Centro de Niterói, por agentes da DHNSG e do Segurança Presente.

“Mais uma vez, o uso de tecnologia e a integração entre o Cisp e as forças de segurança garantiram uma resposta rápida e eficaz. Seguiremos investindo para tornar Niterói cada vez mais segura. Desde sua criação, o cercamento eletrônico do Cisp já possibilitou a recuperação de quase 650 veículos ligados a crimes. São 522 câmeras espalhadas pela cidade, incluindo 120 com leitura automática de placas, além de 10 portais de segurança”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Com o suspeito, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e dois celulares — um deles, possivelmente da vítima. A estudante foi localizada e encaminhada à 81ª DP, onde prestou depoimento.

“Essa ocorrência mostra o quanto a integração entre as forças e o papel do Cisp são excepcionais. O alerta foi decisivo, e as equipes mais próximas conseguiram fazer a prisão. A tecnologia, aliada ao trabalho conjunto, tem feito a diferença no combate ao crime”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.





