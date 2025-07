Motociclistas têm temporada de eventos nos próximos meses no Rio e em Minas

Para os amantes do mototurismo, os próximos meses prometem uma agenda repleta de encontros emocionantes. De julho a setembro, uma temporada de eventos motociclísticos aquecendo a economia de cidades do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, principais polos da atividade no país. O período é ideal para viagens, com clima seco e poucas chuvas, garantindo maior segurança e diversão. No Rio de Janeiro, a frota de motocicletas chega a 1,3 milhão, enquanto o Brasil registrou 28,2 milhões de motos em 2024 — um crescimento de 5,07% em relação ao ano anterior.

Os principais eventos concentram-se no final de julho e início de agosto, incluindo as comemorações do Dia Nacional do Motociclista (27/7). Apesar do impacto positivo no turismo regional, motociclistas e organizadores criticam a falta de apoio governamental, muitas vezes direcionado a eventos com influência política em vez daqueles com tradição consolidada.

Leia também:

▶ Estado do Rio investe R$ 5 milhões em ensino à distância e divulgação científica

▶ Prefeitura de Niterói intensifica fiscalização em ônibus municipais

A maratona de encontros começa no próximo fim de semana em Cabo Frio, com a celebração dos 33 anos do motoclube Tubarões, no Clube Costa Azul, incluindo shows e a presença do HOG-Rio, clube de proprietários de Harley-Davidson. Entre 18 e 20 de julho, Maricá recebe o encontro promovido pelo Caveiras, em Itaipuaçu, enquanto Itaipava sedia o Petrópolis Moto Fest, com apoio do Sesc e da prefeitura. No Dia do Motociclista (27/7), o Angra Moto Fest, na Praia do Anil, e a charmosa Volta Grande (MG) serão os destaques, atraindo milhares de visitantes.

"Não importa o tamanho da cidade, esses encontros contagiaram a todos e movimentam a economia local, levando música de qualidade a milhares de pessoas", destaca Zell Palmar, vocalista da banda Faixa Etária, presente na maioria dos grandes eventos.

Em agosto, o Sumidouro abre o mês com os Guardiões do Raul, seguidos por eventos em Cabo Frio (Diveneta Moto Fest) e Penedo (Penedo Riders), que atrai motociclistas do Rio e de São Paulo numa super estrutura. No dia 17, o Serra Bugs, em Itaipava, reúne motos e carros antigos. O Cordeiro Moto Fest, entre 22 e 24 de agosto, ocupa o maior parque de exposições do estado. Em setembro, Rio Bonito (5 e 6) e o Festival Moto Brasil, no Riocentro, recebem motociclistas de todo o país. Itaguaí sedia outro encontro entre 11 e 14, enquanto Barra do Piraí comemora os 14 anos do Old Piston, com show da Faixa Etária encerrando o domingo.