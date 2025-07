Acusado de roubo na Região Oceânica é preso no Centro de Niterói

Agentes de Segurança Pública prenderam, nesta quinta-feira (3), na Avenida Jansen de Melo, no Centro de Niterói, um homem de 26 anos, acusado de roubar uma estudante na Rua Adalgisa Monteiro, em Itaipu, Região Oceânica da cidade, na última quarta-feira (2).

As câmeras de segurança do circuito de rua de Niterói identificaram o veículo utilizado no crime — um Gol — e imediatamente os guardas municipais acionaram os agentes da 81ª DP (Itaipu), o 12º BPM (Niterói), a Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) e o Segurança Presente para iniciar as buscas.

Foram apreendidos dois celulares, um reconhecido pela vítima do roubo na 81ªDP (Itaipu), além de um simulacro de pistola. o caso foi registrado na delegacia de Itaipu.