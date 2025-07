Disque Denúncia pede informações sobre casal envolvidos na morte de biomédica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (03), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Marcelo de Oliveira Cabo Verde, de 57 anos e Lívia Cardoso Costa, de 28. Eles estariam envolvidos na morte da biomédica Denise Ramaciote Calasans na porta de sua casa, crime ocorrido no dia 27 de março deste ano, no bairro Jardim Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações da DHBF, a vítima devia a quantia de R$ 30 mil reais ao casal Lívia e Marcelo, amigos de Catarina Silva de Carvalho, de 24 anos (presa), que não conhecia a vítima, e recebeu a promessa de que receberia uma parte da quantia para auxiliar o casal na cobrança a vítima. O dinheiro teria sido emprestado para que Denise fizesse obras no consultório onde ela atendia os clientes.

Depois de presa e em depoimento, Catarina alegou que Lívia passou a tarde em sua casa consumindo álcool e drogas, enquanto ameaçava a vítima por áudios. As investigações apontam ainda que o casal ainda teria oferecido drogas a Catarina para que ela tivesse coragem de esfaquear a vítima. No dia do crime, segundo a polícia, houve uma confusão proposital em frente à casa da vítima. Catarina esfaqueou Denise com uma faca escondida em seu sutiã, acertando seu tórax. Ela ainda afirmou em depoimento, que Lívia foi quem levou duas facas no dia do crime, sendo uma para cada uma delas.

A biomédica Denise foi socorrida pelo próprio casal, a pedido do irmão dela, ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHBF, requereu junto à Justiça um pedido de mandado de prisão, contra o casal Lívia e Marcelo, que foi deferido pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado. Livia e Marcelo, já são considerados foragidos da Justiça.

Quem tiver informações sobre sobre a localização do casal Lívia e Marcelo favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido