Hugo Calderano é impedido de entrar nos Estados Unidos e fica fora de torneio

O brasileiro Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, foi impedido de entrar nos Estados Unidos para disputar o Grand Smash, de Las Vegas. O motivo foi a ida do atleta para Cuba em 2023.

Hugo tem cidadania portuguesa, então, precisava apenas preencher um formulário (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem), já que pelas leis dos EUA quem tem passaporte europeu não precisa de visto.

Entretanto, o formulário demorou para ser confirmado pelas autoridades americanas. Calderano foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido para Cuba em 2023. Ele esteve no país para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Segundo a assessoria de Hugo, o atleta tentou de qualquer maneira conseguir um visto regular emergencial, mas não foi possível. Ele foi atrás da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), mas não havia disponibilidade para uma entrevista consular que lhe permitisse chegar a tempo do início da competição.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos", afirmou Hugo.

Calderano vive o melhor momento de sua carreira. Após a quarta posição nas Olímpiadas do ano passado, ele foi campeão da Copa do Mundo da modalidade, foi medalha de prata no Campeonato Mundial e ganhou o título do WTT da Eslovênia, que vale pontos para o ranking mundial.

O Grand Smash é um dos principais torneios do circuito mundial de tênis de mesa. São quatro competições deste nível no ano e este é o segundo de 2025. No primeiro, realizado em janeiro, Hugo foi eliminado nas oitavas de final.