Botafogo finaliza venda do zagueiro Jair para o Nottingham Forest

A passagem do zagueiro Jair Cunha pelo Botafogo durou apenas 6 meses. O Alvinegro finalizou a venda do jogador, de 20 anos, para o Nottingam Forest, da Inglaterra, mesma equipe que contratou Igor Jesus. Jair se apresentará ao clube inglês nos próximos dias.

O zagueiro foi revelado pelo Santos e já era visto como uma grande revelação do futebol brasileiro na base santista. Com passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base, o defensor, de 1,98m de altura, se destaca pela boa saída de bola com os dois pés, além de ser um zagueiro veloz para a estatura que tem.

Jair chegou ao Alvinegro em janeiro deste ano. O Botafogo pagou 12 milhões de euros fixos em uma negociação que também conta com 2 milhões de euros em bônus.

A negociação foi finalizada nos últimos dias após os atletas voltarem ao Brasil, depois da participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Os valores da transação não foram divulgados.