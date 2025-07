PM prende três acusados de tráfico em comunidade no Arsenal, em São Gonçalo

Três homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (02), por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói), na comunidade do Cebolo, no bairro Arsenal, em São Gonçalo. Uma pequena quantidade de droga foi apreendida na ação.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o patrulhamento na região tinha objetivo de reprimir roubos de cargas e veículos. No entanto, durante a ação, os policiais observaram um grupo de homens fazendo a venda de drogas em um determinado ponto.

Ao perceberam a chegada da polícia, os homens correram para uma área de mata. Após perseguição a pé, os militares conseguiram cercar e deter os três suspeitos.

Com os acusados, de 18, 20 e 29 anos de idade, os agentes apreenderam drogas e rádios de comunicação. Os detidos e o material apreendido foram levados para a 75ªDP (Rio do Ouro).