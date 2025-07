Polícia Militar remove barricadas em operação no bairro Mutuá, em São Gonçalo

Na manhã desta quinta-feira (3), uma operação da Polícia Militar resultou na retirada de duas barricadas instaladas por criminosos no bairro Mutuá, em São Gonçalo. A ação contou com o apoio de diversas equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

Os bloqueios estavam localizados na Rua Lília Vasconcelos, onde criminosos haviam colocado obstáculos para impedir o acesso às ruas Verão e Inverno.





Segundo a PM, aproximadamente 500 kg de materiais, incluindo pneus, ferros, concretos e entulho foram removidos durante a ação.

Não foram registradas prisões ou confrontos durante a ação.