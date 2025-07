Dois criminosos são presos por tráfico interestadual de armas e drogas no Rio e em São Paulo

Material abastecia o Complexo do Alemão - Foto: Divulgação

Material abastecia o Complexo do Alemão - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza operação contra integrantes de um "consórcio" de organizações criminosas voltado para o abastecimento de armas de fogo e drogas para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (03/07).

A ação, intitulada "Operação Bella Ciao", é da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 250 milhões. Os dois alvos da ação foram capturados, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

"Uma das prioridades do nosso trabalho de combate ao crime organizado é sufocar financeiramente as organizações para enfraquecer o poder e reduzir a expansão das ações realizadas por essas quadrilhas. A Polícia Civil vem atuando com operações estratégicas e inteligência para capturar os criminosos e apreender armas e drogas", afirma o governador Cláudio Castro.

A investigação revelou uma rede de pessoas interpostas, empresas de fachada, contas bancárias de laranjas e logística interestadual para mobilizar e ocultar a origem dos produtos e ativos ilícitos, com núcleos na capital fluminense e no Mato Grosso do Sul. A apuração contou com análise de conversas telemáticas, dados financeiros e laudos periciais.

"Sistematicamente estamos expondo os mecanismos usados pelas facções criminosas para lavar dinheiro e garantir o abastecimento de armas e drogas. Esse trabalho é essencial para asfixiar financeiramente e enfraquecer os grupos criminosos", destaca o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

A operação tem ainda o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra outros investigados, para reunir elementos que possam auxiliar no inquérito.