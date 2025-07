Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, morre em trágico acidente de carro

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da Seleção Portuguesa, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), em um trágico acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O irmão de Jota, André Silva, de 26 anos, jogador do Penafiel [segunda divisão de Portugal] que estava no veículo, também morreu.

Segundo as primeiras informações, os dois viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.

Ainda de acordo com as informações, a Lamborghini do jogador teve um pneu furado durante uma ultrapassagem e acabou saindo da pista. O veículo incendiou-se logo em seguida. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas os irmãos vieram a óbito ainda no local.

Diogo Jota havia se casado no dia 22 de junho com sua noiva, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos, de 4 anos, 2 anos e o mais novo, de sete meses.

Foto: Reprodução/redes sociais

Clubes lamentaram a perda

Clubes de futebol espalhados pelo mundo todo e atletas como Cristiano Ronaldo reagiram após a trágica notícia da morte de Diogo Jota.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Selelção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio meus sentimentos e desejo-lhes toda força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", lamentou o jogador Cristiano Ronaldo.

Foto: Reprodução/redes sociais

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade.

A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira (3), antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino.

Perdemos dois campeões. O falecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", disse em nota a Federação Portuguesa de Futebol.

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota", disse uma declaração do Liverpool, clube onde Jota atuava desde 2020.

"O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz", declarou o Porto [clube onde o jogador também atuou], assim como fizeram outros clubes do mundo todo, como Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea FC, Real Madrid, Barcelona e clubes brasileiros como Santos, Corinthians e Portuguesa.

Títulos recentes

Revelado pelas categorias de base do Paços de Ferreira, Diogo José Teixeira da Silva, conhecido como Diogo Jota, chegou ao Porto na temporada 2016/17, emprestado pelo Atlético de Madrid.

Depois de uma boa temporada no clube português, o ponta foi para o Wolverhampton, da Inglaterra. O bom desempenho nos Wolfes despertou o interesse do técnico Jurgen Klopp, que o levou para o Liverpool na temporada 2020/21.

Pelos Reds, Jota conquistou a Premier League da temporada 2024/25, a primeira de sua carreira. No mês passado, ele havia conquistado pela segunda vez a Nations League, com a seleção portuguesa. Com a equipe nacional, Jota disputou 49 jogos e marcou 14 gols