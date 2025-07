Polícia Civil realiza operação para prender responsáveis por tráfico interestadual para abastecer o Complexo do Alemão

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagraram, nesta quinta-feira (03/07), a "Operação Bella Ciao", contra integrantes de um "consórcio" de organizações criminosas voltado para o abastecimento de armas de fogo e drogas para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O grupo, ligado às facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentava mais de R$ 250 milhões. Os dois alvos da ação foram capturados, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A investigação revelou uma rede de pessoas interpostas, empresas de fachada, contas bancárias de laranjas e logística interestadual para mobilização e dissimulação dos produtos e ativos ilícitos, com núcleos na capital fluminense e no Mato Grosso do Sul. A apuração contou com análise de conversas telemáticas, dados financeiros e laudos periciais. Foi constatado que Fhillip da Silva Gregório, o "Professor", morto no início de junho, estava envolvido no esquema.

Um dos alvos capturados, em Taubaté, interior de São Paulo, é uma mulher com ligações estreitas com o PCC. Com uma grande rede de contatos, ela era a interface do Professor com fornecedores de armas do Mato Grosso do Sul. A autora é também ex-esposa de um chefe da facção, preso no Rio em 2020, que atuaria diretamente na fronteira do Brasil com o Paraguai.

O outro preso é o homem que atuava na mobilização dos recursos financeiros oriundos de transações ilícitas do CV. Ele coordenava pessoalmente a realização de eventos em comunidades, que eram uma maneira de mesclar ativos de origem lícita com outros advindos do tráfico, possibilitando a inserção no sistema financeiro sobre a aparência de receitas ilícitas.

A operação tem ainda o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra outros investigados, a fim de reunir elementos que possam auxiliar no inquérito.