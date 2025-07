Polícia Civil apreende uma tonelada de maconha escondida em caminhão-tanque no Rio

Policiais civis da 4ª DP (Presidente Vargas) realizaram uma ação que levou à apreensão de cerca de uma tonelada de maconha, nesta quarta-feira (2). Os entorpecentes estavam escondidos em um caminhão-tanque.

A ação foi planejada após a equipe da delegacia obter informações de inteligência sobre uma rota de entrada de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro, que passava por Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foi organizado um cerco no limite entre os estados, em Levy Gasparian.

Os agentes abordaram um caminhão-tanque que não estava transportando combustível. No interior do veículo, a droga foi localizada.

Segundo apurado pela polícia, os entorpecentes iriam abastecer comunidades da capital fluminense. O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

Todos os entorpecentes foram periciados. A delegacia apura, agora, os demais envolvidos no transporte e fornecimento das drogas.