São Gonçalo interdita estabelecimentos comerciais suspeitos de receptação

As ações foram feitas após investigações desencadeadas pela Operação Rastreio, da Polícia Civil, - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

Agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São Gonçalo interditaram cinco estabelecimentos comerciais em operação conjunta com a Polícia Civil, nesta terça-feira. Duas pessoas foram presas por receptação de aparelhos de celular. Dezenas de aparelhos foram apreendidos ao longo do dia.

As ações foram feitas após investigações desencadeadas pela Operação Rastreio, da Polícia Civil, que tem como objetivo combater roubo, furto e receptação de aparelhos de telefone celular. As equipes da Subsecretaria de Posturas atuaram em conjunto, com o objetivo de combater comércios irregulares de telefones celulares.

Na parte da manhã, juntamente com policiais da 74ª DP (Alcântara), foram averiguados 16 estabelecimentos comerciais e quatro boxes de comércio de ambulantes no Alcântara. Dessas, duas lojas foram interditadas e dezenas de celulares foram apreendidos.

Na parte da tarde, juntamente com policiais da 73ª DP (Neves), foram averiguados três estabelecimentos localizados em Neves, Gradim e Paraíso. Todos foram interditados; em dois deles, os donos foram presos por receptação, já que possuíam aparelhos de celulares furtados. Em Neves, o estabelecimento foi fechado por falta de alvará e teve os aparelhos recolhidos para averiguação.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães, destacou a integração da Prefeitura com as forças de segurança.

“A Prefeitura de São Gonçalo reforça sua atuação em conjunto com as forças de segurança, colocando todo o aparato da fiscalização à disposição das autoridades para garantir a segurança da população. O empenho dos servidores é fundamental para que ações como essa sejam bem-sucedidas. Conseguimos interditar estabelecimentos suspeitos; um deles não tinha sequer alvará de funcionamento. Combater a receptação é fundamental para reduzir a criminalidade nas ruas", destacou.

Dia D” da “Operação Rastreio” - Além de São Gonçalo, outros 90 municípios do Rio foram alvo das diligências da Polícia Civil. Iniciada em 3 de maio, a Operação Rastreio já é a maior iniciativa do Estado contra a cadeia criminosa envolvida na subtração e comercialização dos dispositivos ilícitos.